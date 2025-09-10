Ричмонд
Трамп сообщил о смерти Чарли Кирка после покушения

Президент Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка, который скончался после покушения. Она написал об этом в соцсети X.

В своем заявлении Трамп назвал Кирка «великим и легендарным» человеком, подчеркнув его уникальное понимание и поддержку молодёжи США. Он выразил соболезнования семье погибшего, особенно его жене Эрике, отметив, что Кирк пользовался любовью и уважением многих.

Новость дополняется.

