Дональд Трамп выразил соболезнование семье политика Чарли Кирка

Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны и заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным. По его словам, никто не понимал молодёжь Соединённых Штатов и не чувствовал её так глубоко, как Кирк.