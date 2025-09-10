Ричмонд
Дональд Трамп выразил соболезнование семье политика Чарли Кирка

Трамп заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семье политика Чарли Кирка. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны и заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным. По его словам, никто не понимал молодёжь Соединённых Штатов и не чувствовал её так глубоко, как Кирк.

«Мелания и я выражаем глубочайшие соболезнования его замечательной жене Эрике и всей семье. Чарли, мы любим тебя и никогда не забудем», — написал Трамп.

