Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семье политика Чарли Кирка. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны и заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным. По его словам, никто не понимал молодёжь Соединённых Штатов и не чувствовал её так глубоко, как Кирк.
«Мелания и я выражаем глубочайшие соболезнования его замечательной жене Эрике и всей семье. Чарли, мы любим тебя и никогда не забудем», — написал Трамп.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше