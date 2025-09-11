Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в результате стрельбы в школе в штате Колорадо пострадали не менее трех человек

По данным CNN, как минимум двое пострадавших — учащиеся старшей школы. Раненые находятся в критическом состоянии. Полиция просит местных жителей не приближаться к месту происшествия. Информация о стрелявшем пока не приводится.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в старшей школе города Эвергрин штата Колорадо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным CNN, как минимум двое пострадавших — учащиеся старшей школы. Раненые находятся в критическом состоянии. Полиция просит местных жителей не приближаться к месту происшествия. Информация о стрелявшем пока не приводится.

Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом штата Колорадо. -0-