СМИ: в результате стрельбы в школе в штате Колорадо пострадали не менее трех человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в старшей школе города Эвергрин штата Колорадо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
По данным CNN, как минимум двое пострадавших — учащиеся старшей школы. Раненые находятся в критическом состоянии. Полиция просит местных жителей не приближаться к месту происшествия. Информация о стрелявшем пока не приводится.
Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом штата Колорадо. -0-