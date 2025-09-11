Ричмонд
МВД Польши сообщило о найденных обломках 16 дронов

В Польше перечислили населённые пункты, в которых найдены обломки дронов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Об этом сказано в релизе, распространённом ведомством.

«По состоянию на 20.00 (21.00 мск) согласно данным, переданным полицией, было подтверждено обнаружение в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в МВД, перечислив населённые пункты, где были сделаны эти находки.

Также в МВД напомнили жителям, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя приближаться к ним, а тем более трогать или переносить, но стоит немедленно проинформировать соответствующие службы.

Накануне пресс-секретарь польского МВД Галецкая сообщила, что обломки сбитых минувшей ночью беспилотных летательных аппаратов были найдены в десяти населённых пунктах.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш по этому поводу заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были сбиты в Польше и о которых заявляет это государство, влетели со стороны Украины.

