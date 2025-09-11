Макрон позвонил Трампу, чтобы обсудить «последние события» на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 10 сентября, позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом Макрон сообщил в соцсети.
В ходе телефонных переговоров Макрон обсудил с Трампом украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.
«Отличный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили последние события в рамках украинского конфликта, а также обменялись опасениями насчет ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре», — написал Макрон. ".
Макрон добавил, что считается очень важным сотрудничество Парижа и Вашингтона по этим двум направлениям для усилий по достижению мира.
Ранее сенатор Пушков заявил, что ВВС Израиля долетели до Катара, нарушив границы других государств.
