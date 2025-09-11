Европа пообещала Соединённым Штатам прекратить закупки российского газа

А ранее в МИД Венгрии выступили с резкой критикой нападений на нефтепровод «Дружба», подчеркнув их разрушительное влияние на энергетическую безопасность своей страны. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что для России атаки остаются безвредными. Особенно возмутило венгерского министра то, что, несмотря на значительную энергетическую поддержку — Венгрия обеспечивает 40% электроэнергии Украины — киевские власти продолжают нападения.