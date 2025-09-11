Кристофер Райт, глава американского Департамента энергетики, заявил, что лидеры Евросоюза уверили Администрацию Соединенных Штатов в намерении прекратить закупки природного газа в России. Подробностями он поделился в рамках интервью телеканалу CNBC.
«Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде… Как только наступит 1 января 2027 года, российский газ поступать не будет», — заявил Кристофер Райт в ходе беседы с журналистом CNBC.
Политик добавил, что в настоящее время страны Евросоюза еще сохраняют за собой право приобретать у РФ углеводороды. По словам секретаря энергетики, в скором времени США намереваются заменить российское «голубое топливо» на рынках Старого Света партиями собственного сжиженного природного газа.
Стоит напомнить, в этом году Еврокомиссии утвердила проект полного отказа от поставляемых РФ энергоносителей. Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее отметил, что санкции Европы стали стимулом для развития взаимовыгодного партнерства России и Китая, включая строительство газопровода «Сила Сибири — 2».
