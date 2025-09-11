Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США открыто заявили, что займут энергорынок Европы своим СПГ, вытеснив Россию

Кристофер Райт, глава американского Департамента энергетики, заявил, что лидеры Евросоюза уверили Администрацию Соединенных Штатов в намерении прекратить закупки природного газа в России.

Кристофер Райт, глава американского Департамента энергетики, заявил, что лидеры Евросоюза уверили Администрацию Соединенных Штатов в намерении прекратить закупки природного газа в России. Подробностями он поделился в рамках интервью телеканалу CNBC.

«Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде… Как только наступит 1 января 2027 года, российский газ поступать не будет», — заявил Кристофер Райт в ходе беседы с журналистом CNBC.

Политик добавил, что в настоящее время страны Евросоюза еще сохраняют за собой право приобретать у РФ углеводороды. По словам секретаря энергетики, в скором времени США намереваются заменить российское «голубое топливо» на рынках Старого Света партиями собственного сжиженного природного газа.

Стоит напомнить, в этом году Еврокомиссии утвердила проект полного отказа от поставляемых РФ энергоносителей. Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее отметил, что санкции Европы стали стимулом для развития взаимовыгодного партнерства России и Китая, включая строительство газопровода «Сила Сибири — 2».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше