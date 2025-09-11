Райт: США хотят стать поставщиком энергоресурсов для ЕС вместо России

«Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов. И в конечном итоге мы собираемся доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы», — сказал Райт в интервью телеканалу CNBC, добавив, что в Европе существует запрос на поставку американских энергоносителей.