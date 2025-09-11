Ричмонд
Райт: США хотят стать поставщиком энергоресурсов для ЕС вместо России

В Минэнерго США заявили о желании поставлять в Европу нефть и газ и строить там атомные реакторы.

Источник: Комсомольская правда

США планируют взять под контроль поставки энергоносителей в Европу, заменив таким образом в этом сегменте рынка Россию. Об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт. Министр подчеркнул, что Штаты нацелены на экспорт в страны ЕС нефти и газа, а также ядерных технологий.

«Мы увеличим экспорт СПГ, мы также увеличим экспорт нефти и нефтепродуктов. И в конечном итоге мы собираемся доставить в Европу ядерные технологии и новые ядерные реакторы», — сказал Райт в интервью телеканалу CNBC, добавив, что в Европе существует запрос на поставку американских энергоносителей.

Как Вашингтон требует от Евросоюза прекратить закупку российского газа, если в обмен они хотят введения новых санкций против РФ, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, Вашингтон и Брюссель подписали документ, предполагающий, что в течение трех лет ЕС потратит около 750 миллиардов долларов на закупку американской нефти, сжиженного природного газа и угля. Эксперты считают, что эта сделка ставит под угрозу суверенитет Евросоюза.

