Байден призвал прекратить насилие в США после убийства Кирка

Чарли Кирк погиб 10 сентября в штате Юта, в него выстрелили во время выступления в одном из университетов. Мотивы преступника пока не известны, нет и подтвержденных данных о его задержании. Телеканал Fox News сообщал, что к совершению данного преступления мог быть причастен член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон.