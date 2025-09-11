Байден призвал прекратить насилие в США после убийства Кирка

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», — написал Байден на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Чарли Кирк погиб 10 сентября в штате Юта, в него выстрелили во время выступления в одном из университетов. Мотивы преступника пока не известны, нет и подтвержденных данных о его задержании. Телеканал Fox News сообщал, что к совершению данного преступления мог быть причастен член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон.
Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал инцидент с глубиной раскола, имеющегося в США. По его словам, покушение в отношении человека, который выступал против оказания Украине военной помощи, имеет значение не только для Штатов, но и для всего мира.