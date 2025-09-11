Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Байден призвал прекратить насилие в США после убийства Кирка

Насилию нет места в США, и оно должно немедленно прекратиться. Об этом 10 сентября заявил экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя убийство американского консервативного политического активиста Чарли Кирка.

Источник: Reuters

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно. Мы с (супругой) Джилл молимся за семью и близких Чарли Кирка», — написал Байден на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Чарли Кирк погиб 10 сентября в штате Юта, в него выстрелили во время выступления в одном из университетов. Мотивы преступника пока не известны, нет и подтвержденных данных о его задержании. Телеканал Fox News сообщал, что к совершению данного преступления мог быть причастен член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон.

Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев связал инцидент с глубиной раскола, имеющегося в США. По его словам, покушение в отношении человека, который выступал против оказания Украине военной помощи, имеет значение не только для Штатов, но и для всего мира.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше