11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар ответит на удар Израиля по своей территории в рамках международного права и надеется, что страны региона примут коллективные меры, чтобы предотвратить агрессивные действия Израиля. Об этом заявил глава правительства и министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС.
«Думаю, здесь следует обозначить два момента. Есть ответ, который будет исходить от Катара. И для Катара, как и для любого цивилизованного государства, первой реакцией является международное право, именно к нему мы и обратимся. Есть ответ, который последует от стран региона, и в настоящее время мы обсуждаем эту реакцию с партнерами», — сказал он в интервью CNN. «От региона должен последовать коллективный ответ, и мы надеемся на что-то значимое, что позволит удержать Израиль от продолжения этой политики запугивания», — подчеркнул он. -0-