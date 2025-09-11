Катар ответит на удар Израиля по своей территории в рамках международного права

«Думаю, здесь следует обозначить два момента. Есть ответ, который будет исходить от Катара. И для Катара, как и для любого цивилизованного государства, первой реакцией является международное право, именно к нему мы и обратимся. Есть ответ, который последует от стран региона, и в настоящее время мы обсуждаем эту реакцию с партнерами», — сказал он в интервью CNN. «От региона должен последовать коллективный ответ, и мы надеемся на что-то значимое, что позволит удержать Израиль от продолжения этой политики запугивания», — подчеркнул он. -0-