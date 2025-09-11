Швеция планирует снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

По данным властей Швеции, в первом полугодии 2024 года количество лиц в возрасте до 15 лет, подозреваемых в убийстве, пособничестве в убийстве или покушении на убийство, составило 93 человека, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.