СМИ: две трети французов недовольны назначением Лекорню премьер-министром страны

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две трети жителей Франции отрицательно восприняли решение президента Эммануэля Макрона назначить новым премьер-министром одного из своих близких соратников, министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Odoxa-Backbone для газеты Le Figaro, передает ТАСС.
69% из тысячи опрошенных жителей страны заявили, что назначение Лекорню главой правительства «не отвечает их ожиданиям», причем 39% заявили о полном разочаровании в таком выборе президента. Напротив, 29% граждан поддержали это назначение, но среди них лишь 6% однозначно довольны им.
«Он даже менее популярен, чем его два последних предшественника: более трети населения страны (36%) приветствовали назначение Франсуа Байру, а назначение Мишеля Барнье тогда поддержали 45%. Следует отметить, что молодой глава правительства, более привыкший к скрытности Министерства вооруженных сил, еще должен наверстать дефицит популярности», — пишет издание.
Большинство опрошенных (73%) считают правильным намерение министра обсуждать бюджет на 2026 год с представителями всех политических сил, однако 60% при этом не считают, что его метод сработает. Участники демонстраций, прошедших в среду, 10 сентября, по всей Франции, в большинстве своем были уверены, что назначение Лекорню, несмотря на его обещание «покончить с разрывом между политикой и реальной жизнью», не приведет к кардинальным изменениям в курсе правительства.
Наконец, 73% респондентов считают, что президенту страны придется в течение ближайшего года назначить нового премьер-министра. Как уточняет издание, даже сторонники президентской партии «Ренессанс» в большинстве своем (55%) не уверены, что Лекорню долго продержится на этом посту, несмотря на его репутацию искусного переговорщика.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру подал президенту прошение об отставке после того, как проиграл голосование о доверии в Национальном собрании 8 сентября. 9 сентября он подал президенту прошение об отставке, и в тот же день глава государства назначил в качестве его преемника министра вооруженных сил Себастьена Лекорню. 10 сентября Байру официально передал ему полномочия. -0-