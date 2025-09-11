Трамп подтвердил смерть политика и активиста Кирка после покушения на него

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Чарли Кирка в результате покушения. Об этом передает РИА Новости.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», — написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, никто не понимал «сердце молодежи в США лучше», чем Кирк.
Консервативный политик и активист, сторонник Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
Ранее о том, что Кирк скончался, сообщал телеканал Real America Voice’s News, который вел трансляцию его шоу. -0-