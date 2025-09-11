Госдеп США согласовал продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 на $1,07 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии 405 ракет AIM-120D-3 класса «воздух-воздух» и сопутствующего оборудования на сумму $1,07 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.
В заявлении DSCA отмечается, что поставка соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, а также укрепит обороноспособность Финляндии как союзника по НАТО. По мнению агентства, сделка позволит Хельсинки эффективнее противостоять современным и будущим угрозам.
Администрация США уведомила Конгресс о планируемой продаже. Законодатели имеют 30 дней на рассмотрение и возможное блокирование сделки.
Ранее, 28 августа, Госдеп одобрил потенциальную поставку Украине авиационных боеприпасов ERAM и оборудования на сумму $825 млн. Основными подрядчиками по этим контрактам выступят компании Zone 5 Technologies и Aspire.