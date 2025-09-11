Кадыров опубликовал видео уничтожения украинской САУ на Сумском направлении

Момент поражения САУ ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95.
«На Сумском направлении группа “Сида” из знаменитого отряда “Аида” спецназа “АХМАТ” МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку. Удар с воздуха был нанесён, как и всегда, с хирургической точностью», — говорится в сообщении.
Ранее в российских силовых структурах заявили о ликвидации подполковника Валерия Гончара из бригады территориальной обороны Украины. Он командовал артиллерийской батареей одного из батальонов 116-й бригады теробороны.
