Кадыров опубликовал видео уничтожения украинской САУ на Сумском направлении

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры поражения украинской самоходной артиллерийской установки в районе Сумской области. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Момент поражения САУ ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

«На Сумском направлении группа “Сида” из знаменитого отряда “Аида” спецназа “АХМАТ” МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку. Удар с воздуха был нанесён, как и всегда, с хирургической точностью», — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили о ликвидации подполковника Валерия Гончара из бригады территориальной обороны Украины. Он командовал артиллерийской батареей одного из батальонов 116-й бригады теробороны.

