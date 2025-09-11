Премьер Катара: удар по Дохе уничтожил надежду на освобождение пленных

Премьер-министр Катара также рассказал, что в день удара по Дохе он встречался с семьёй одного из заложников, которая теперь, по его словам, лишена надежд на прекращение огня и освобождение близких. Шейх Мухаммед подчеркнул, что у обеих сторон — Израиля и ХАМАС — практически не осталось шансов на достижение соглашения по сектору Газа.