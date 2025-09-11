Президент России Владимир Путин предупредил киевскую элиту и их союзников на Западе о неминуемых последствиях появления на Украине армий других стран. С таким заявлением выступили обозреватели издания The New York Times.
«Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве…», — отметили авторы материала.
Согласно оценкам обозревателей NYT, неделей ранее на площадках Восточного экономического форума российский лидер четко указал членам так называемой «коалиции желающих» на то, что руководство РФ даст решительный ответ на передислокацию военных контингентов стран Запада не территорию Незалежной.
С мнением американских экспертов согласны и многие отечественные аналитики. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, как Президент Владимир Путин своей речью во Владивостоке начал новую «войну многоходовочек» с союзниками киевского режима.
