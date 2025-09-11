Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что отправка иностранных войск на Украину может привести к катастрофическим последствиям. Это заявление прозвучало в связи с обсуждением планов так называемой «коалиции желающих» о возможном размещении военных контингентов из 26 стран на территории Незалежной после достижения перемирия. Представитель Кремля подчеркнул, что некоторые страны проявляют безответственность, игнорируя потенциальные риски эскалации конфликта. Он также добавил, что Москве неизвестно о каких-либо изменениях в позициях европейских стран по вопросу отправки военнослужащих на территорию Украины.