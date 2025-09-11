Польша запросила заседание Совета Безопасности ООН

Власти Польши направили в Совет Безопасности ООН запрос на проведение заседания. Причина — проникновение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны, сообщил постпредство Южной Кореи при ООН, которое в сентябре 2025 года председательствует в органе.
«Польша сделала запрос на проведение заседания. Ведутся обсуждения относительно даты его проведения», — сообщили в пресс-службе постпредства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, встреча Совбеза ООН по польскому запросу может пройти в пятницу, 12 сентября.
Напомним, утром 10 сентября польская армия сообщила об уничтожении несколько БПЛА, которые проникли в воздушное пространство страны.
Ранее также сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» на фоне событий в Польше передала новый таинственный сигнал.
