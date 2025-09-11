Польша запросила заседание Совета Безопасности ООН

Власти Польши направили в Совет Безопасности ООН запрос на проведение заседания. Причина — проникновение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство страны, сообщил постпредство Южной Кореи при ООН, которое в сентябре 2025 года председательствует в органе.