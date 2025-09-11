Ричмонд
РФ и Узбекистан согласовывают въезд в республику по внутренним паспортам

Москва и Ташкент утверждают ряд аспектов для въезда граждан РФ в Узбекистан по внутренним паспортам. Об этом 11 сентября сообщили «Известиям» в МИД республики.

Источник: Известия

Переговорный процесс по данному вопросу продолжается и проходит необходимые внутригосударственные процедуры. В настоящее время стороны ведут согласовательную работу по отдельным аспектам, поэтому говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно.

сказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства

Ранее, в мае, сообщалось, что Узбекистан планирует разрешить гражданам России, Казахстана и Азербайджана въезд на территорию республики по внутренним паспортам.

1 сентября президент России Владимир Путин указал на динамичное развитие отношений между РФ и Узбекистаном. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем наращивании российско-узбекистанских связей на всех направлениях. По его словам, это отвечает интересам двух народов и способствует сохранению безопасности в Центральной Азии.