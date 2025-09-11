РФ и Узбекистан согласовывают въезд в республику по внутренним паспортам

1 сентября президент России Владимир Путин указал на динамичное развитие отношений между РФ и Узбекистаном. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем наращивании российско-узбекистанских связей на всех направлениях. По его словам, это отвечает интересам двух народов и способствует сохранению безопасности в Центральной Азии.