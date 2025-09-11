Ричмонд
Пушков прокомментировал покушение на активиста Чарли Кирка

Пушков назвал покушение на Кирка посланием всем заметным фигурам в США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Покушение на консервативного политика и активиста Чарли Кирка является посланием всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и несущим их в массы, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил смерть активиста Чарли Кирка в результате покушения.

«Убийство Чарли Кларка, выступавшего перед студентами в университете в штате Юта, напоминает один к одному покушение на Дональда Трампа… Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающимся схожих взглядов и не боящимся нести их в массы», — заявил Пушков.

Сенатор добавил, что главным адресатом «послания» может быть сам президент США Дональд Трамп.

