WSJ: сообщение Трампа об инциденте с БПЛА в Польше заставило ЕС нервничать

Заявление президента США Дональда Трампа об инциденте с дронами в Польше, в котором не прозвучало чёткого подтверждения обязательств по защите всей территории НАТО, вызвало тревогу среди европейских стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников.
Ранее Трамп в своей социальной сети загадочно прокомментировал ситуацию с дронами в Польше, завершив сообщение словом «приехали», что вызвало неоднозначную реакцию и обеспокоенность в Европе. По словам чиновников, отсутствие чётких гарантий безопасности со стороны США вызвало серьезное напряжение среди союзников по НАТО.
Хотя постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер после инцидента заверил, что Вашингтон готов защищать «каждый дюйм» территории альянса, европейские чиновники подчеркнули, что именно позиция Трампа играет ключевую роль в формировании восприятия американских обязательств среди партнеров.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что над страной были сбиты дроны, «представлявшие опасность», которые он назвал российскими, однако не предоставил доказательств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках.