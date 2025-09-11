Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет за миллиард долларов

Как рассказали в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, власти Финляндии ранее запросили у США 405 ракет этого типа и различные связанные с ними системы.
В документе отмечается, что предполагаемая продажа соответствует целям США во внешней политике и национальной безопасности, так как усилит оборону союзника по НАТО. В агентстве уверены, что эта сделка расширит способности Финляндии реагировать на текущие и будущие угрозы.
