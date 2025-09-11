Ричмонд
Госдеп одобрил продажу Финляндии ракет за миллиард долларов

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 средней дальности класса «воздух-воздух» вместе с необходимым материально-техническим обеспечением на сумму $1,07 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

Как рассказали в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, власти Финляндии ранее запросили у США 405 ракет этого типа и различные связанные с ними системы.

В документе отмечается, что предполагаемая продажа соответствует целям США во внешней политике и национальной безопасности, так как усилит оборону союзника по НАТО. В агентстве уверены, что эта сделка расширит способности Финляндии реагировать на текущие и будущие угрозы.

