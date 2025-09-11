Ричмонд
Губернатор-демократ Прицкер практически обвинил Трампа в убийстве Чарли Кирка

Губернатор-демократ из Иллинойса Роберт Прицкер практически обвинил президента США Дональда Трампа в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Источник: Reuters

«Мы видели, как политическое насилие происходило в других штатах. Я бы просто сказал, что это должно прекратиться. И я думаю, что есть люди, которые это подстёгивают. Я думаю, что риторика президента часто разжигает это. Мы видели протестующих 6 января, которые явно вступили в новую эру политического насилия», — сказал он, комментируя случившееся в Юте.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря об убийстве Чарли Кирка, заявил, что, возможно, команде MAGA пока осознать, что поддерживая Украину, она поддерживает убийц.

Кирка убили 10 сентября во время студенческого мероприятия в американском штате Юта. Активиста называют одним из соратников президента США Дональда Трампа.

