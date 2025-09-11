В Госдуму вносят закон о повышении пенсионных выплат с 70 лет

В рамках законопроекта предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости следующим образом: на 100% для тех, кто достиг 70 лет; на 200% для инвалидов I группы и граждан старше 80 лет; и на 300% для пенсионеров старше 90 лет. По словам Нилова, идея законопроекта возникла после обращения пенсионера из Луганска, много лет работавшего на вредном производстве. Инициатива уже получила поддержку представителей других фракций и была внесена на рассмотрение в Госдуму.