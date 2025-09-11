Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские силовики отчитались о всех найденных к настоящему времени сбитых дронах

Представители Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша назвали предварительное количество воздушных беспилотников, вторгнувшихся на территорию страны 10 сентября.

Представители Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша назвали предварительное количество воздушных беспилотников, вторгнувшихся на территорию страны 10 сентября. Подробности сообщают РИА Новости.

По имеющейся информации, к вечеру среды польские силовики установили местоположение обломков сбитых дронов, разбросанных по 17 населенным пунктам.

Как указали на РИА Новости, национальное МВД пришло к выводу, что средства противовоздушной обороны уничтожили не менее 16 беспилотников. Официальные лица страны продолжают утверждать, что данные БПЛА якобы принадлежат России.

Налет неустановленных дронов на Польшу произошел в ночь на 10 сентября. Вскоре после этого «Радиостанция Судного дня» передала новый загадочный сигнал.

В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему история с неопознанными беспилотниками является очередной опасной антироссийской провокацией.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше