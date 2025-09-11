Польские силовики отчитались о всех найденных к настоящему времени сбитых дронах

Представители Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша назвали предварительное количество воздушных беспилотников, вторгнувшихся на территорию страны 10 сентября. Подробности сообщают РИА Новости.
По имеющейся информации, к вечеру среды польские силовики установили местоположение обломков сбитых дронов, разбросанных по 17 населенным пунктам.
Налет неустановленных дронов на Польшу произошел в ночь на 10 сентября. Вскоре после этого «Радиостанция Судного дня» передала новый загадочный сигнал.
В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему история с неопознанными беспилотниками является очередной опасной антироссийской провокацией.
