Опрос показал, как французы относятся к новому премьер-министру

Большинство жителей Франции (более двух третей) разочарованы назначением Себастьяна Лекорню новым премьер-министром страны. Об этом свидетельствуют данные опроса компаний Odoxa и Backbone Consulting, проведенного по заказу газеты Figaro.
Так, 69% респондентов заявили, что назначение Лекорню не соответствует их ожиданиям. При этом поддержали назначение Лекорню лишь 29% участников опроса. Издание напоминает, что назначение бывшего премьера Франсуа Байру ранее приветствовали 36% французов, а Мишеля Барнье — 45%.
Несмотря на такое низкое одобрение, 43% французов отметили, что придерживаются хорошего мнения о Лекорню. В то же время 60% граждан заявили, что Лекорню не удастся достичь компромисса с политическими партиями по вопросу бюджета.
Также три четверти участников опроса подчеркнули, что президенту Франции в течение следующих 12 месяцев придется назначить нового премьер-министра.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее назначил новым главой Кабмина министра обороны Лекорню.
