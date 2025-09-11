Дмитриев: покушение на активиста Кирка показывает глубину раскола в США

Покушение на политического активиста и одного из ведущих консервативных деятелей Чарли Кирка отражает серьёзный раскол в американском обществе, заявил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
По словам Дмитриева, Кирк был известен своими позитивными взглядами на Россию и призывами к конструктивному диалогу. Именно эти качества сделали его яркой фигурой в консервативной политике США.
Спецпредставитель президента подчеркнул, что это покушение имеет значение не только для внутренней ситуации в Штатах, но и для всего мира, поскольку оно свидетельствует о глубине политических и общественных разногласий в стране.
Ранее президент США Дональд Трамп официально подтвердил смерть политического активиста Чарли Кирка, ставшего жертвой покушения.