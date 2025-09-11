Ричмонд
«Предупреждение Трампу?»: Пушков попытался разобраться в убийстве активиста Кирка

Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, прокомментировал убийство американского общественного активиста Чарли Кирка. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Застрелен активный сторонник Трампа и убежденный поборник консервативных ценностей, противник участия США в войне на Украине… Предупреждение Трампу?», — обратил внимание Алексей Пушков.

Убийство известного активиста произошло в среду, 10 сентября. Как отметил Алексей Пушков, смертельное ранение Чарли Кирку с расстояния в 200 метров мог нанести только профессиональный стрелок.

Российский сенатор предположил, что это преступление стало «посланием» для всех известных общественных деятелей и политиков, которые поддерживают курс действующего Президента Соединенных Штатов.

В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался составить краткую биографию Чарли Кирка, в которое освещены все главные факты деятельности покойного активиста.

