«Кто будет следующим?»: Медведев прокомментировал убийство Кирка, обратившись к MAGA

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские политики, поддерживающие Украину, косвенно содействуют преступлениям. Речь об этом шла в контексте убийства Чарли Кирка.

Источник: Life.ru

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим? Может быть, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал он.

Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан, но его причастность не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.

