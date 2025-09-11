«Кто будет следующим?»: Медведев прокомментировал убийство Кирка, обратившись к MAGA

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим? Может быть, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал он.
Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан, но его причастность не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.