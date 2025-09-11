Зеленский рассказал, что провёл переговоры с главой правительства Польши Дональдом Туском, премьер-министром Соединённого Королевства Киром Стармером, председателем совета министров Италии Джорджей Мелони и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
«Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой», — говорится в сообщении главаря киевского режима.
Напомним, Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. Нынешнее положение осложняется двумя главными моментами. Во-первых, Киев закупает ракеты у отечественных производителей партиями, из-за чего неизбежно возникают перерывы. Во-вторых, поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов из европейских запасов только начались.