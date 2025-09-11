Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон призвал возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС

Макрон отметил, что Франция считает удар Израиля по Катару неприемлемым и осуждает его.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС необходимо возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я желаю, чтобы переговоры об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и достижении прекращения огня немедленно возобновились», — написал он на своей странице в соцсети Х*.

Французский лидер отметил, что после удара израильских военных по Дохе провёл беседу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Макрон подчеркнул, что Франция считает атаку, совершённую Израилем, неприемлемой и осуждает её.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Некоторые СМИ утверждали, что речь идёт о не менее пяти лидерах указанного палестинского движения.

Катар заявил, что привлечёт юристов для правового ответа на удар Израиля. Власти эмирата отметили, что в Дохе была не только штаб-квартира ХАМАС, но и жилые дома с мирными гражданами.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше