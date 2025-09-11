Макрон призвал возобновить переговоры между Израилем и ХАМАС

Переговоры об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС необходимо возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я желаю, чтобы переговоры об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и достижении прекращения огня немедленно возобновились», — написал он на своей странице в соцсети Х*.
Французский лидер отметил, что после удара израильских военных по Дохе провёл беседу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Макрон подчеркнул, что Франция считает атаку, совершённую Израилем, неприемлемой и осуждает её.
Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Некоторые СМИ утверждали, что речь идёт о не менее пяти лидерах указанного палестинского движения.
Катар заявил, что привлечёт юристов для правового ответа на удар Израиля. Власти эмирата отметили, что в Дохе была не только штаб-квартира ХАМАС, но и жилые дома с мирными гражданами.
