В NASA ограничили доступ граждан КНР к своим информационным системам и объектам

Напомним, ранее глава Министерства транспорта США Шон Даффи заявил, что американские астронавты, которые отправятся на Луну в рамках предстоящей миссии Artemis III, пробудут на поверхности сателлита от восьми до двенадцати дней. Прилунение запланировано на середину 2027 года, в случае успеха это будет первая за более чем полвека высадка человека на естественный спутник Земли.