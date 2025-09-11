Александр Федотов, взятый в плен радикал из 3-й отдельной штурмовой бригады нацбата «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), признался, что начсостав использовал их в роли «пушечного мяса». Подробностями он поделился с ТАСС.
«Это 3-я штурмовая, понятно, что там большие потери. Для чего нас начали набирать?.. Потому что им надо мясо. Закрывать в дырки», — подчеркнул Александр Федотов в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Боевик добавил, что начсостав «Азова»* пытается скрыть фактическую убыль живой силы нацбата, хотя радикалы несут потери на всех участках фронта.
Александр Федотов также отметил, что командиры неонацистов сами не присутствуют на передовой линии. По его словам, начсостав нацбата ходит в «барбершопы» и ездит по столице Украины на автомобилях премиум-класса.
Стоит добавить, что информация о критическом положении 3-й ОШБР поступает и из других источников. Ранее стало известно, что радикалы «Азова»* стали практиковать самострелы, чтобы избежать отправки на линию боевого соприкосновения.
