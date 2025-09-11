Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Япония начали крупнейшие совместные учения

Япония и Соединенные Штаты Америки начали в четверг, 11 сентября, крупнейшие совместные учения Resolute Dragon 25.

Япония и Соединенные Штаты Америки начали в четверг, 11 сентября, крупнейшие совместные учения Resolute Dragon 25. Они пройдут в трех регионах Японии — на островах Кюсю, Окинава и Хоккайдо.

Как сообщили в министерстве обороны Японии, в рамках учений будет испытан новейший американский ракетный комплекс средней дальности Typhon. В учениях примут участие более 14 тыс. военных сил самообороны Японии и 5 тыс. солдат ВС США.

Также в ходе учений планируется проведение десантных операций, боевых стрельб и маневров с использованием артиллерийских и ракетных систем.

Кроме того, на базе «Исигаки» в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса «земля — корабль» NMESIS. Более того, в рамках учений будет уделено внимание тестированию беспилотных транспортных средств.

Учения Японии и США продлятся до 25 сентября.

Читайте также: ВВС НАТО проведут учения в воздушном пространстве соседней с Россией страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше