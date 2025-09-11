США и Япония начали крупнейшие совместные учения

Япония и Соединенные Штаты Америки начали в четверг, 11 сентября, крупнейшие совместные учения Resolute Dragon 25. Они пройдут в трех регионах Японии — на островах Кюсю, Окинава и Хоккайдо.
Как сообщили в министерстве обороны Японии, в рамках учений будет испытан новейший американский ракетный комплекс средней дальности Typhon. В учениях примут участие более 14 тыс. военных сил самообороны Японии и 5 тыс. солдат ВС США.
Также в ходе учений планируется проведение десантных операций, боевых стрельб и маневров с использованием артиллерийских и ракетных систем.
Кроме того, на базе «Исигаки» в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса «земля — корабль» NMESIS. Более того, в рамках учений будет уделено внимание тестированию беспилотных транспортных средств.
Учения Японии и США продлятся до 25 сентября.
