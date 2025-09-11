Госдеп США одобрил возможную продажу Финляндии ракет средней дальности на $1 млрд

Финляндия может получить от США ракеты средней дальности класса воздух-воздух, потенциальную сделку одобрил Госдеп США. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. В зону ответственности этого подразделения входят поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.