Госдеп США одобрил возможную продажу Финляндии ракет средней дальности на $1 млрд

США могут продать Финляндии ракеты AIM-120D-3 класса воздух-воздух.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия может получить от США ракеты средней дальности класса воздух-воздух, потенциальную сделку одобрил Госдеп США. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. В зону ответственности этого подразделения входят поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Речь идёт о ракетах AIM-120D-3 средней дальности класса воздух — воздух, вместе с сопутствующим обеспечением сумма сделки составит $1,07 млрд. Уточняется, что ранее Финляндия запросила у Вашингтона 405 таких ракет.

При этом в течение 30 дней сделку может заблокировать Конгресс.

Ранее сообщалось, что Польша закупит у США военную технику на $1,33 млрд.

Тем временем стало известно, что США продали Эстонии за большую сумму бракованное оружие, тысячи сломанных винтовок были возвращены по этой причине.

Также в США объяснили, зачем Трамп продает оружие Европе.