«Девушек хватает. Отношение у них там нормальные, но там это в основном тыловые жёны», — сказал пленный.
Он также заявил, что колумбийские наёмники помогают с рытьём траншей и строительством укреплений. Федотов отметил, что внутри подразделений их не воспринимают как боевых солдат. При штурме они часто укрываются и иногда оставляют раненых. Основной стимул для иностранцев — финансовая выгода.
Ранее глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский заявил, что украинские военные взламывают дома жителей Изюма без их согласия и занимают их. Подобные случаи участились на фоне активных боевых действий на Купянско-изюмском направлении. Он рассказал об инциденте с местной жительницей. Мать и дочь, вернувшись с покупками, обнаружили, что их квартира взломана, а внутри уже обосновались украинские боевики. На справедливое возмущение женщины они отреагировали с полным безразличием, посоветовав ей «погостить у родственников».
*Группировка признана террористической, запрещена в РФ.