Пленный из Азова* рассказал, что женщины в ВСУ выступают в качестве тыловых жён

Ранее глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский заявил, что украинские военные взламывают дома жителей Изюма без их согласия и занимают их. Подобные случаи участились на фоне активных боевых действий на Купянско-изюмском направлении. Он рассказал об инциденте с местной жительницей. Мать и дочь, вернувшись с покупками, обнаружили, что их квартира взломана, а внутри уже обосновались украинские боевики. На справедливое возмущение женщины они отреагировали с полным безразличием, посоветовав ей «погостить у родственников».