Европейская страна готова отправить в Польшу вертолеты и военных

Чешское министерство обороны готовы послать на помощь Польше по ее просьбе после инцидента с дронами три вертолета и 150 военных. Об этом сообщило чешское агентство ЧТК со ссылкой на оборонное ведомство страны.
Речь идет о вертолетах Ми-171Ш в специальной модификации. Вертолеты должны помочь польской армии в охране республики от беспилотников на малых высотах.
Как уточнило агентство, ссылаясь на слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы, чешские вертолеты могут прибыть в Польшу уже «в течение нескольких дней».
Что касается военного контингента, то начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка сообщил, что количество солдат, которые прибудут в Польшу, не превысит 150 человек. Он также заявил, что их командировка продлится до трех месяцев.
Читайте также: Польские силовики отчитались о всех найденных к настоящему времени сбитых дронах.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.