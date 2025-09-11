Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейская страна готова отправить в Польшу вертолеты и военных

Чешское министерство обороны готовы послать на помощь Польше по ее просьбе после инцидента с дронами три вертолета и 150 военных.

Чешское министерство обороны готовы послать на помощь Польше по ее просьбе после инцидента с дронами три вертолета и 150 военных. Об этом сообщило чешское агентство ЧТК со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Речь идет о вертолетах Ми-171Ш в специальной модификации. Вертолеты должны помочь польской армии в охране республики от беспилотников на малых высотах.

Как уточнило агентство, ссылаясь на слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы, чешские вертолеты могут прибыть в Польшу уже «в течение нескольких дней».

Что касается военного контингента, то начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка сообщил, что количество солдат, которые прибудут в Польшу, не превысит 150 человек. Он также заявил, что их командировка продлится до трех месяцев.

Читайте также: Польские силовики отчитались о всех найденных к настоящему времени сбитых дронах.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.