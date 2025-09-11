Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти $900 млрд

Документ включает в себя пункт, предусматривающий ассигнования в размере $400 млн на оказание военной помощи Украине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду одобрила военные расходы страны на 2026 финансовый год (начнется 1 октября) в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.

Документ поддержал 231 законодатель, 196 высказались против. Нижняя палата Конгресса по большей части раскололась по партийной линии. 17 законодателей от Демократической партии США, имеющей в настоящее время меньшинство в Палате представителей, поддержали законопроект, и лишь четыре республиканца (фракция большинства) за него не проголосовали.

Документ включает в себя пункт, предусматривающий ассигнования в размере $400 млн на оказание военной помощи Украине. Эти средства предполагается выделить по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов.

Законодатели также включили положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Украине той помощи, которая ранее была одобрена Конгрессом.

Сенат Конгресса США рассматривает свою версию этого законопроекта. После того, как он будет принят, итоговый документ будет дорабатываться в специальной комиссии. Лишь затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше