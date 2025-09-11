Медведев: поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал команду бывшего президента США Дональда Трампа осознать, что поддержка Украины означает поддержку убийц. Это заявление появилось на фоне убийства американского активиста Чарли Кирка.
Он отметил, что в последние годы политические преступления и убийства всё чаще совершают люди с леволиберальными взглядами. В качестве примера он привёл неудавшееся покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
«Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал Медведев в социальной сети X*.
Ранее президент США Дональд Трамп официально подтвердил смерть политического активиста Чарли Кирка, ставшего жертвой покушения.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.