Конгрессмен США предложил вернуть поправки Джексона-Вэника

Поправка Джексона-Вэника, принятая в США в 1974 году, ограничивала торговые льготы для стран, где нарушалось право на выезд за границу. В первую очередь она была направлена против СССР. После распада СССР поправка потеряла актуальность и в 2012 году была отменена бывшим президентом США Бараком Обамой.