«Я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России. [Бывшие] президенты [США Барак] Обама и Джон Керри отменили этот закон», — написал Уилсон в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Поправка Джексона-Вэника, принятая в США в 1974 году, ограничивала торговые льготы для стран, где нарушалось право на выезд за границу. В первую очередь она была направлена против СССР. После распада СССР поправка потеряла актуальность и в 2012 году была отменена бывшим президентом США Бараком Обамой.
8 сентября Контрольно-финансовое управление Конгресса США (GAO) опубликовало доклад, согласно которому Федеральные ведомства, ответственные за санкции против России, не способны в полной мере оценивать эффективность введенных ограничений. Документ отмечает, что американские ведомства, занимающиеся санкциями и экспортным контролем, не установили четких и измеримых целей своей работы, что затрудняет объективную оценку их успеха. Это ограничивает возможности правительства США для анализа эффективности ограничений, введенных против России.