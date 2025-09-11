Туск: Польша ближе к войне, чем когда-либо со времен Второй мировой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна находится ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. По его словам, хотя прямой угрозы войны сейчас нет, ситуация на границе стала значительно опаснее. Об этом пишет Reuters.