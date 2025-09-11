Туск: Польша ближе к войне, чем когда-либо со времен Второй мировой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна находится ближе к военному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. По его словам, хотя прямой угрозы войны сейчас нет, ситуация на границе стала значительно опаснее. Об этом пишет Reuters.
В ночь на 10 сентября польские силы сбили не менее 23 беспилотников, угрожавших безопасности страны. Туск обвинил в инциденте Россию и инициировал консультации союзников по статье 4 Договора НАТО, предусматривающей коллективное обсуждение угроз безопасности.
Глава евродипломатии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский также заявили о намеренном использовании Россией дронов против Польши. В свою очередь, Белоруссия утверждает, что беспилотники сбились с курса из-за радиоэлектронной борьбы и передала Варшаве информацию, позволившую их уничтожить. Западные страны и Киев призывают к усилению санкций против России.
Польша запросила заседание Совета Безопасности ООН.