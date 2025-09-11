Спикер Джонсон заявил, что соцсети стали ядом для политики в США

«Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом», — сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News.