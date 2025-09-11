Спикер Джонсон заявил, что соцсети стали ядом для политики в США

«Я думаю, что частью нынешней динамики, которой не было в предыдущих поколениях, являются социальные сети. Они стали настоящим ядом для политики и сделали ее гораздо более враждебной средой для дискуссий и дебатов. Мы сожалеем об этом», — сообщил Джонсон в интервью телеканалу Fox News.
Политик добавил, что существует определенный уровень культуры общения, который необходимо поддерживать, а также призвал политиков в США «сбавить обороты» и вернуться к цивилизованному диалогу.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.