Путин провел кадровые перестановки среди высокопоставленных функционеров МВД РФ

Параллельно глава государства произвел новые назначения в центральном аппарате ведомства. Генерал-лейтенант полиции Валентин Казаков утвержден в должности заместителя начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ. В то же время генерал-майор полиции Евгений Кушлейко назначен руководителем Департамента миграционной политики в составе этого же подразделения Министерства.