Путин провел кадровые перестановки среди высокопоставленных функционеров МВД РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел ряд важных кадровых перестановок среди высокопоставленных функционеров правоохранительного ведомства. Подробности сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел РФ.
Отмечается, что Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей начальника Управления МВД по Сахалинской области Арсена Исагулова и министра внутренних дел по Республике Ингушетия Михаила Коробкина.
Параллельно глава государства произвел новые назначения в центральном аппарате ведомства. Генерал-лейтенант полиции Валентин Казаков утвержден в должности заместителя начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ. В то же время генерал-майор полиции Евгений Кушлейко назначен руководителем Департамента миграционной политики в составе этого же подразделения Министерства.
Важно добавить, что значимые кадровые перестановки среди высокопоставленных госслужащих могут происходить в России несколько раз в год. В минувшем июне Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.