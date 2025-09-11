Ричмонд
С экс-главы села в Хабаровском крае взыскали 250 тысяч рублей за сделки с мужем

Ранее глава поселения была уволена в отставку по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Новости, Хабаровский край. Суд удовлетворил иск прокуратуры Верхнебуреинского района о взыскании в муниципальный бюджет более 250 тысяч рублей, незаконно полученных бывшей главой Согдинского сельского поселения и ее супругом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Прокуратурой была проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства. Установлено, что в 2022—2023 годах чиновница заключила с собственным мужем восемь муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ. Общая сумма сделок превысила 250 тысяч рублей. При этом она не сообщила о возникшем конфликте интересов и не приняла мер для его урегулирования, что является прямым нарушением закона.

Суд взыскал с семейной пары всю сумму, полученную по незаконным сделкам. Ранее за эти нарушения глава поселения была уволена в отставку по решению суда. Исполнение решения о взыскании денежных средств находится на контроле прокуратуры.