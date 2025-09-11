Украине потребуются рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году

Потребности Украины во внешней помощи для продолжения конфликта с Россией растут. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году — $46 млрд, в 2026 году она увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного баланса текущих счетов было необходимо около $3 млрд внешней помощи в месяц, летом — уже $4 млрд, а к концу года — $5 млрд. По оценке правительства, этот показатель будет оставаться неизменным в течение следующего года. Большая часть расходов идет на оборону.