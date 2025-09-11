Правоохранительные органы усилили охрану Белого дома после убийства праворадикального активиста Чарли Кирка в штате Юта, сообщает The Washington Post. Вокруг резиденции президента установлен обширный периметр безопасности.
Президент Дональд Трамп подтвердил гибель 31-летнего Кирка, который был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юта. По информации полиции, выстрел произведён с крыши соседнего здания. Стрелок пока не задержан, расследование ведёт ФБР.
Чарли Кирк — известный сторонник Трампа и автор популярного шоу Charlie Kirk Show. Он активно выступал против военной помощи Украине, считая конфликт выгодным для военно-промышленного комплекса США и полагая, что Крым нельзя вернуть силой, так как он принадлежит России.