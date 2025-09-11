После убийства активиста Кирка вокруг Белого дома усилили охрану и оцепили

Чарли Кирк — известный сторонник Трампа и автор популярного шоу Charlie Kirk Show. Он активно выступал против военной помощи Украине, считая конфликт выгодным для военно-промышленного комплекса США и полагая, что Крым нельзя вернуть силой, так как он принадлежит России.