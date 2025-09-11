Трамп обвинил радикальных левых в демонизации оппонентов

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны… Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — заявил президент США в своем видеообращении.