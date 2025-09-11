Ричмонд
Трамп обвинил радикальных левых в демонизации оппонентов

Трамп обвинил радикальных левых в демонизации оппонентов и проявлении терроризма.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США.

«Насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны… Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — заявил президент США в своем видеообращении.

Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.

