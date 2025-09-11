В Конгрессе США предложили вернуть поправку Джексона-Вэника

Напомним, что поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, была призвана ограничить торговлю с Советским Союзом из-за ограничений на эмиграцию евреев. После распада СССР она продолжала действовать в отношении ряда постсоветских государств, включая Россию, где её отменили в 2012 году. Взамен США ввели «акт Магнитского», предполагающий санкции против российских чиновников, предположительно причастных к нарушениям прав человека.