В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку

В доме Тимура Миндича обнаружено скрытое прослушивающее устройство.

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, обнаружено прослушивающее устройство, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Ранее попытки найти прослушку не увенчались успехом, однако повторная проверка другим государственным учреждением выявила устройство, спрятанное в полу квартиры. Отмечается, что в гости к Миндичу мог приходить сам Зеленский.

Также Зеленский попросил страны Евросоюза и Британию создать общую систему ПВО.

