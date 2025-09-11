В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, обнаружено прослушивающее устройство, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Ранее попытки найти прослушку не увенчались успехом, однако повторная проверка другим государственным учреждением выявила устройство, спрятанное в полу квартиры. Отмечается, что в гости к Миндичу мог приходить сам Зеленский.
Также Зеленский попросил страны Евросоюза и Британию создать общую систему ПВО.
